快訊／陳晨威求婚成功啾啾！ 差6歲姐弟戀背號「49、98」藏真愛密碼

職棒好手陳晨威向啦啦隊女友啾啾求婚成功。（翻攝threads@wenwen0806）

去年12強台灣奪冠功臣之一、樂天桃猿野手陳晨威，今年7月被本刊直擊賽後和大他6歲的中信啦啦隊女神啾啾共進宵夜，兩人火速大方承認戀情，今（9日）雙方好友透過社群媒體公開陳晨威求婚現場，並寫下「大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福 快樂喲～恭喜陳先生、陳太太」。

該帳號分享了陳晨威求婚現場，從畫面上可見布置相當溫馨甜蜜，滿地氣球，其中兩顆上面寫著陳太太和陳先生，後面牆壁上也掛著MARRY ME的紙卡，地上也擺著MARRY ME的立燈和玫瑰花瓣拼成的大愛心。

廣告 廣告

職棒好手陳晨威向啦啦隊女友啾啾求婚成功。（翻攝threads@wenwen0806）

貼文也分享了陳晨威求婚誓言，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份 也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」

好友表示，「不善言辭的98思考了很久講出了這些話，看的出他的緊張，也看的出啾啾的感動，而在鏡頭後的我早以熱淚盈眶，好開心這場求婚成功的驚喜到啾了❤︎昨晚我真的看這些照片看了一整晚，大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福 快樂喲～恭喜陳先生、陳太太」。

更多鏡週刊報導

陳晨威新歡是她／Ju字輩「官方眷屬」先下去哭 釣出陳晨威認愛啾啾

鏡爆頭條／保時捷載中信兄弟女神回家 陳晨威熱戀大6歲啾啾