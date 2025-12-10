恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
記者徐珮華／綜合報導
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。
陳晨威與啾啾甜蜜完婚，畫面中男方穿著卡其色西裝，女方披上浪漫白紗，相當登對。乖姐、林政華、朱珮慈、GU甜心等人皆到場祝賀，自稱「陳晨威官方眷屬」的「緋聞女友」富邦應援團團長Juicy，也在結束與陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、Amanda（劉紀範）的日本之旅後，火速趕回台灣搞笑「搶婚」，奪走新娘頭紗笑說：「不好意思喔，就是你們看到這樣。」
陳晨威與啾啾今年7月爆出緋聞後大方認愛，從不避諱在社群放閃。昨日隨著求婚成功，男方浪漫誓詞也曝光：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們。所以，你願意嫁給我嗎？」真誠發言令人動容。
