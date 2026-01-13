快訊／陳水扁「國師」辭世 混元禪師享壽81歲

政治中心／倪譽瑋報導

被稱為「阿扁國師」的混元禪師（左）13日逝世，享壽81歲。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

曾任前總統陳水扁國策顧問，也二度預言他會當選總統的唯心聖教創教宗主「混元禪師」（張益瑞），在阿扁執政時期被視為「國師」。如今唯心電視宣布，「混元禪師」13日逝世，享壽81歲。

臉書粉專「唯心電視」13日發文指出，禪機山唯心聖教創教宗主混元禪師，「我們敬愛的師父，於今日（2026年1月13日）世緣圓滿，安詳圓寂，宗主一生弘揚易經風水利他妙法，消災化劫、普渡眾生，功德圓滿。」

關於混元禪師的經歷，本名張益瑞，是南投縣中寮鄉人，長年鑽研易經、風水，早年在國姓鄉創設禪機山仙佛寺而聲名遠播，成為仙佛寺開山祖師，自創「唯心聖教」，長年透過電視節目傳播宗教理念。

陳水扁2024年時曾分享，節目《有夢上水》邀訪了「阿扁任內的國策顧問、台灣鬼谷文化學會創會會長、唯心聖教創教宗主，被譽『和平推手』的混元禪師」當時兩人便有一同合影。

