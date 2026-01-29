快訊／陳菊請辭獲准！賴清德發文祝早日康復：感謝一生為民主付出心力

記者詹宜庭／台北報導

監察院長陳菊因健康因素請假逾一年，28日終於請辭並獲准。總統賴清德今（29日）在臉書發文表示，「菊姐因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，我也勉予同意。謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。」

賴清德在臉書發文表示，「最近，菊姐因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，我也勉予同意」。賴清德說，陳菊是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

賴清德指出，陳菊擔任高雄市長時，自己是台南市長，他們互相幫忙、一起行銷城市，後來無論各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。」

