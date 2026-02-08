快訊／陳菊請辭監察院長…生效後7天！賴清德「心繫1事」低調南下探視

記者簡榮良／高雄報導

75歲前監察院長陳菊前年因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然右下肢無力，發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，遲遲未在鏡頭前露面，外界從關心到揣測不間斷。1月28日總統府發布總統令表示，陳菊業已請辭，予以免職，告假期間薪水總共468萬元全繳回國庫；2月1日公告生效7天後，高雄三民區今（8）日上午多個路口部署警力交管、護送車隊，傳出是總統賴清德心繫陳菊健康狀況，低調南下以「私人行程」探視。

請辭監察院長公告生效7天後，高雄三民區今（8）日上午多個路口部署警力交管，傳出是賴清德低調南下以「私人行程」探視陳菊。（圖／翻攝自陳菊臉書、記者爆料網）

今日上午11時許，有民眾目擊同盟路、民族路與建工路口沿途警力部署，進行交通管制，從路線判斷，應該是一路前往位在三民區的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，傳出賴清德人就坐在車隊內以「私人行程」南下探視陳菊，中午12點6分左右結束，車隊駛離高醫，按原路折返至小港機場搭空軍一號離開高雄。據知情人士透露，賴清德心繫「菊姊」身體健康，才會特地親跑一趟。

事實上，陳菊病倒至今已有多位政壇要角前來，包括前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴等人，共通點都以私人行程低調探視。

陳菊前年12月因不克出席監察院赴行政院例行巡查，才驚傳得了流感至高醫就診，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，陳菊術後恢復良好。預計術後3至5天出院，怎料陳菊在出院前一天早上右下肢無力，經檢查是左側腦血管阻塞，又住院接受治療，出加護病房後，入住高樓層自費國際病房至今超過12個月。住院期間，陳菊自願放棄每月薪資36萬元，於每月初繳入國庫，總共468萬元。

陳菊前年12月健檢發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，檢查又發現左側腦血管阻塞。（圖／資料照）

原先傳出陳菊已恢復行走能力，儘管語言表達受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務，考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，不排除在農曆年前、2月初出院。未料，1月28日總統府發布總統令，內容指出，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效，並改由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

賴清德出席民進黨中央尾牙，受訪回應陳菊辭去監察院長一事（圖／記者劉秀敏攝影）

