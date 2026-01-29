快訊／陳菊請辭監察院長 賴清德：謝謝她為人權、民主付出的心力

總統賴清德（左）今po文，指監察院長陳菊（右）因健康因素，需長期接受治療與復健，再次提出辭呈，「我也勉予同意。」（本刊資料照）

總統府昨（28）日發布總統令，指監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，自115年2月1日生效。總統賴清德今（29）日po文，指陳菊因健康因素，需長期接受治療與復健，再次提出辭呈，「我也勉予同意。」賴也感性提到，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力」，更希望她好好休養、專心復健，早日恢復健康。

陳菊請辭監察院長獲准消息昨天曝光後，引起政壇熱議。賴清德今於臉出談及此事，透露陳菊因健康因素，需長期接受治療與復健，再次提出辭呈，「我也勉予同意。」賴還說道，陳菊是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府祕書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

賴清德回想起當年擔任台南市長時，陳菊也擔任高雄市長，「我們互相幫忙、一起行銷城市」；後來無論我們各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。

最後，賴清德感性說道，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。」

