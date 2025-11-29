快訊／陸戰隊99旅晚間槍響！中尉陳屍哨亭 軍方說話了

記者洪正達／高雄報導

國軍29日晚間傳出一起不幸消息，海軍陸戰隊99旅所屬的許姓中尉，晚間7點多以檢查的名義取得槍彈後，在哨亭內自轟身亡，目前檢警正在深入調查中，陸戰隊指揮部對此同感遺憾，已派遣高階幹部協助釐清案情並協助家屬處理後事。

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬許姓中尉29日晚間7點多約，以檢查槍枝及彈藥名義取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡。單位於第一時間即封鎖現場，配合檢警調查；並同步聯繫家屬，檢派高階幹部協處。海軍陸戰隊對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。

廣告

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

