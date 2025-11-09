快訊／陸漁船海上翻覆「韓海警急搜救」 2人無心跳、3人失蹤

中國籍漁船9日清晨在西海（黃海）翻覆。（圖／南韓木浦海警）

距離南韓全羅南道新安郡可居島約81公里的公海上，今（9）日上午發生一艘載有11名船員的中國籍漁船翻覆事故。在附近海域作業的其他漁船，與南韓、中國海警緊急展開搜救，截至目前有6人獲救，另2人被發現時已無呼吸心跳；仍有3人下落不明。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯》報導，當地時間9日清晨6時50分（台灣時間9日凌晨5時50分）左右，在距離全南新安郡可居島約81公里的黃海（韓國稱作西海）上，一艘98噸級的中國漁船A號翻覆。據悉，船上有11名船員，在附近海域作業的其他中國漁船發現狀況後，立即報案，並隨即救出了6名船員；隨後到達現場的海警，又救出了漂流在海上的2名船員。

目前韓國和中國海警合作展開搜救工作，以事故海域為中心，持續搜索剩下尚未被發現的3人。報導指出，率先被救出的6名船員雖然健康狀況沒有大礙，但是由海警救出的2人處於沒有呼吸和脈搏狀態，被緊急移送至醫院救治。

