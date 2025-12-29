快訊／陸軍勇虎戰車「白煙狂冒」嚇壞眾人！八軍團澄清：引擎壞了

記者洪正達／高雄報導

陸軍八軍團勇虎式戰車29日行經高雄湖內區時，因引擎故障冒出大量白煙。（圖／Threads@lingowu0218提供）

陸軍八軍團564旅一輛CM-11勇虎式戰車，29日行經高雄湖內區中山路二段不明原因冒出白煙，路過民眾發現後紛紛拿起拍下PO網，也有人懷疑是否為起火，但軍方表示，該戰車因引擎故障才會冒白煙，並不是起火，目前正由保修小組排除中。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄564旅乙輛CM-11戰車於上午執行任務期間，行經高雄市中山路二段湖內國中時，疑似因引擎故障產生白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除。

八軍團強調，國軍秉務實態度執行實戰化訓練，訓練期間任何突發狀況，都視為訓練環節，均有助於官兵累積實戰經驗及整體戰力提升；對於車輛臨機性損壞，將要求各部隊持續加強裝備維保，落實戰訓本務。

