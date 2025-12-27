快訊／隊伍排起來！合歡山武嶺下雪熱血民眾嗨爆 絕美畫面曝光

生活中心／李紹宏報導

美翻！受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，全台山區進入「銀白時刻」。繼昨日降下冰霰與冰雹後，南投合歡山武嶺終於在今（27）日清晨4時許，迎來了入冬後的第一波降雪。

武嶺、合歡山下雪，變銀白世界。（圖／三立新聞網）

大批熱血遊客為了親睹雪景，半夜就在管制站前排起長龍，現場氣氛即便寒冷，依然熱血沸騰；現場雪白地面上還有不少腳印，彷彿置身於歐洲，美得令陶醉。

中央氣象署指出，今晨全台最低溫出現在南投玉山風口，下探至零下5.3度；平地部分以新竹縣關西鎮12.1度最低，金門更出現10度以下低溫。雖然今日白天起冷氣團逐漸減弱，但清晨各地氣溫仍偏低，介於12至16度之間，低溫特報提醒離島與局部地區民眾仍須加強保暖。

廣告 廣告

置身雪白世界，熱血民眾嗨翻。（圖／三立新聞網）

最後提醒民眾，高山降雪後路面極易結冰濕滑，計畫上山賞雪的遊客務必留意路況，車輛需備妥雪鏈並配合交通管制。此外，由於局部地區仍有低溫機率，特別是受輻射冷卻影響的區域，民眾應注意室內外溫差，並隨時關注最新氣象預報以掌握環境變化。

更多三立新聞網報導

快檢查批號！「1台灣品牌行動電源」傳爆炸起火 業者緊急召回

白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了

過頭了！金正恩摟女兒深情對視「李雪主淪路人」 北韓人看吐：太噁心

妹子疑喝醉開註銷車 被逮惱羞辱警「你真的好醜」！代價慘噴9萬

