快訊／隨機殺人3亡者均獲 600萬元撫卹金？北市法務局回應了

記者施春美／台北報導

北市府表示，將依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給余家昶（圖）600萬元撫卹金，並提供最高50萬元的喪葬補助金。(圖／翻攝畫面)

針對北捷19日發生的隨機殺人釀成3名無辜民眾死亡事件，北市法務局今表示，針對1219事件，已彙整相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，北市府將全力協助受害者及其家屬。法務局針對本案3位亡者的家屬，均可向犯罪被害人保護 協會申請每人180萬元補償金。

北市法務局今（23日）發新聞稿表示，針對1219事件，已彙整相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，北市政府將全力協助受害者及其家屬。 法務局說明，針對本案3位亡者之家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金。

北市法務局提供1219案件的賠償情形。（圖／北市法務局提供）

法務局表示，現階段已完成亡者家屬及傷者可獲得的相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。依事發地點，台北捷運公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》的理賠程序。

法務局長連堂凱表示，除上述補償外，針對挺身守護市民的余家昶，市府將另依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》， 發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元的喪葬補助金。

至於其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療 照顧與關懷慰問。 北市社會局補充說明，即日起透過市府「公益臺北愛心平台」啟動 「1219 事件扶助專案」，讓民眾的愛心捐款轉化為即時的扶助，陪伴受害者及其家屬共度難關。

