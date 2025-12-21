快訊／集氣！北市砍人案最新傷勢 5人住院「1人仍在加護病房」

記者蔣季容／台北報導

捷運台北車站及中山站周邊19日發生隨機攻擊事件。（圖／記者李宜樺攝影）

捷運台北車站及中山站周邊19日發生隨機攻擊事件，衛福部統計，送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院。截至今（21）日下午3時20分，仍有5人住院中，其中加護病房1人、一般病房4人。

根據衛福部統計截至12月21日下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。

廣告 廣告

衛福部長石崇良今日也透露，加護病房個案都有明顯進步、脫離危險，住院病人主要都是刀傷導致的撕裂傷，也都恢復得很好。後續心理維繫，也都有社工、心理衛生介入，讓受害民眾不會留下創傷和後遺症。

此外，疾管署20日證實，其中一名事件傷者為愛滋感染者，已對其餘遭砍傷民眾進行評估是否投藥，也提醒當日在誠品南西店民眾，若遭砍傷或血液噴濺到自身傷口或黏膜，可撥打1922防疫專線由專人轉介評估。石崇良說明，目前接到電話詢問，多數都是不了解是否會被感染，尚未接獲需要預防性投藥的民眾。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文已死⋯父母得「變賣家產」賠償？律師解惑了

UG獻花悼念「露出LOGO」道歉了！1舉動再被轟：根本沒誠意

若遇持刀殺人怎麼辦？律師曝2招自保：不用顧慮法律後果

砍人案傷者點名感謝！台大父女檔醫師「現場搶命」首發聲：救人是天職

