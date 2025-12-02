快訊／雇主注意！職安法修法 提高刑期、罰金

財經中心／廖珪如報導

立院三讀通過《職安法》12年最大修法：增訂職場霸凌專章、強化源頭防災與重罰機制。立法院今（2）日三讀通過《職業安全衛生法》（下稱職安法）部分條文修正案，共修正25條條文（其中新增6條），創下自2013年（民國102年）全文修正以來最大幅度的調整。勞動部長洪申翰表示，本次修法核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，旨在解決近年重大職災未見顯著下降、營造業職災占比居高不下，以及社會高度關注的職場霸凌防治等三大議題。

勞動部說明，本次修法共有五大重點：一、源頭管理，強化營造防災 為降低營造業職災，新法要求事業單位（工程業主）在將一定規模以上的營造工程交付規劃、設計及施工時，必須依工程特性分析潛在危害，並編製安全衛生圖說、規範及經費，確保施工者有足夠資源採取預防措施。

二、嚴格承攬管理與進場管制 修法加強了交付承攬的責任，要求業主在交付承攬或出借設備時，須事前實施風險評估並完成危害告知。針對共同作業環境，增列施工現場的人員與機具進場管制；若工程交付給兩個以上施工者，業主須指定其中一人負責整體的安全衛生統合管理責任。

三、新增「職場霸凌防治專章」 回應社會期待，本次修法明確定義「職場霸凌」，並建立三層次防治機制：預防面：雇主應依規模訂定並公開揭示申訴管道及防治規範、內部處理：強化申訴調查的利益迴避機制，提供申訴人保護，並要求雇主將處理結果登錄至中央主管機關指定網站、外部救濟：若被申訴人為最高負責人，勞工可直接向地方主管機關申訴；主管機關得引入專業人士或民間團體協助調查，確保公正。

四、提高罰則，遏止不法 為督促雇主善盡防災責任，新法適度提高了刑事刑期、罰金及行政罰鍰額度，透過加重處罰來發揮嚇阻效果。

五、違法資訊全公開 基於公益與資訊透明，未來針對違反職安法者，將公布處分日期、違反條文及罰鍰金額；若涉及職業災害，將進一步公開發生日期、地點及罹災人數。勞動部強調，此次修法是政府落實勞工權益保障的具體展現。目前已啟動相關子法規的修訂作業及配套措施規劃，力求從法制面落實到執行面，建構更安全、健康且友善的職場環境。

