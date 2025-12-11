快訊／雙城論壇日期確定！ 12/27、12/28市府團隊將出訪上海

雙城論壇日期確定，蔣萬安稍早也對雙城論壇做相關說明。（鏡報董孟航）

原定在9月舉行的台北上海雙城論壇延遲至今，台北市府今（11）日表示，市府訪團將於12月27日、28日出訪上海、出席雙城論壇。

關於雙城論壇的部份，台北市副市長林奕華先前曾說，需與議長、上海方面協調時間，並且合作備忘錄（MOU）則至少要1個月前送出審議，北市府都將按時程逐步處理。

關於雙城論壇，台北市長蔣萬安今（11）日受訪時表示，市府還會做最後的確認，當然還是希望能夠順利舉行，市府也針對幾項市政議題與上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。

蔣萬安提到，一切照規定照程序進行，不只陸委會，還會有其他相關中央的相關部也會審查，希望在一定期程之內完成相關程序。台北市府剛剛說明，市府訪團將於12月27日、28日出訪上海、出席雙城論壇，待更多行政細節確認後、再向外界進一步說明。

