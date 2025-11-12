快訊／雞蛋、羽毛又驗出芬普尼！文雅畜牧場遭重罰 農業部：移送檢調
記者柯美儀／台北報導
彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」雞蛋因含有芬普尼，農業部今（12）日公布來源牧場檢驗結果指出，案例場昨日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。
農業部表示，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。
農業部指出，本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。此外，彰化縣政府於昨日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。農業部補充，該部自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。
農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。
