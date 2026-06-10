快訊／雨彈升級！ 氣象署發布「3縣市豪雨特報」

近期社會關注多起健康事件，也讓許多人開始反思：「為什麼有些人平時看起來健康，卻在短時間內出現重大健康問題？」 對此，林美秀醫師指出，民眾最常見的健康誤解之一，就是將「沒有明顯不舒服」等同於「身體沒有問題」。事實上，部分血液疾病、免疫系統疾病，甚至某些癌症，在早期階段往往沒有明顯症狀，只會以極為細微的身體變化呈現。 身體早已發出訊號，卻常被當成疲勞或壓力林美秀表示，臨床上經常發現，許多患者在確診後回溯病程，才意識到數週甚至數月前，身體早已出現異常徵兆，只是當時未加以重視。 常見早期變化包括：* 容易疲勞、體力明顯下降* 食慾改變* 不明原因體重減輕* 容易感冒或反覆感染* 精神狀態變差 然而，這些症狀單獨出現時並不具特異性，常被誤認為是工作壓力、睡眠不足或年齡增長所致。 林美秀醫師提醒：「如果這些狀況持續數週甚至數個月，就不應單純歸因於疲勞，而應進一步檢查原因。」 血液疾病更難察覺，早期症狀常被忽略林美秀醫師指出，血液系統負責全身運作，相關疾病初期往往沒有明確疼痛或局部症狀，因此更容易被忽略。 可能的早期表現包括：* 持續疲倦* 臉色蒼白* 容易瘀青或出血* 反覆感染* 淋巴結腫大 由於

常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言