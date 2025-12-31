快訊》雨彈升級 4縣市豪、大雨特報 下到跨年夜

今天（31日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸有大雨發生機率。中央氣象署凌晨發布大雨特報，上午將雨勢升級，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、北市山區有局部大雨，一路下到今晚跨年夜。

氣象署發布豪、大雨特報，受到東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生機率；提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，明天元旦清晨各地較涼，北部及東半部降雨機率高；隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，越晚越冷，中部以北及東北部低溫降至14度左右，其他地區約16至19度。

降雨方面，氣象署指出，明基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生機率，桃園以北有短暫降雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中南部山區也有零星雨。

氣象署表示，周五至周日（2至4日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨；周六、日各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

