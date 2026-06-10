快訊／雨彈繼續炸！12縣市大雨特報 恐下到明天

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記者蔣季容／台北報導

中央氣象署於今（10）日12時10分發布大雨特報。（圖／氣象署）

中央氣象署於今（10）日12時10分發布大雨特報，指出滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，台東縣、恆春半島已有豪雨發生，今日基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。影響時間為10日下午至11日。

大雨特報：基隆市、北海岸、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

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氣象署表示，今日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，台灣西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。

氣象署指出，明日鋒面逐漸北移，台灣西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。

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