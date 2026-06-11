快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒

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氣象署針對台南市發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）





受強降雨影響，經濟部水利署今（11）日發布淹水警戒資訊，其中台南市仁德區已達一級淹水警戒，南區、東區及歸仁區則列為二級淹水警戒區域，提醒民眾提高警覺，低窪地區及道路應特別留意積淹水情形。

仁德區達一級警戒 恐已出現積淹水

水利署指出，仁德區因測站降雨量持續攀升，轄區內易淹水地區已有發生積淹水風險。水利署表示，仁德區測站1小時累積雨量已超過40毫米，轄內多處村里須提高警戒，包括保安里、文賢里、上崙里、新田里、後壁里、仁德里、太子里、一甲里、中洲里、仁義里、土庫里、成功里、仁愛里及仁和里等14里，民眾應隨時關注最新雨勢及警戒資訊，避免前往低窪地區或易積水路段，以確保人車安全。

南區、東區、歸仁區列二級警戒

此外，台南市南區、東區及歸仁區也同步列入二級淹水警戒範圍。依據警戒定義，若降雨持續，轄內易淹水村里及道路可能在3小時內開始出現積淹水情形，提醒民眾提前做好防災準備。

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