快訊／雨彈開炸！2縣市大雨特報 一路下到明晨

記者蔣季容／台北報導

2縣市大雨特報。（圖／氣象署）

雨彈開炸！中央氣象署今（1）日15時45分發布大雨特報，指出華南雲系東移，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，影響時間為01日下午至02日晨。

大雨特報：基隆北海岸

氣象署表示，今日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；基隆北海岸、台灣東北部地區及台中以北、南投山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部、南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

氣象署提及，明日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為局部短暫雨後多雲。

