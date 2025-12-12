快訊／雨彈開炸！「3縣市」大雨特報 一路下到明天

生活中心／彭淇昀報導

受到東北季風影響，中央氣象署針對「3縣市」發布大雨特報，今（12）日至明（13）日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，影響地區包括基隆市、新北市、宜蘭縣，請注意瞬間大雨。

氣象署針對３縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署提醒，今日受到東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；氣溫方面，西半部及東北部低溫約15至18度，花、東低溫約19度，清晨局部近山區平地及沿海、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低一些，至於白天高溫，預測北部、東北部及東部約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應注意添加衣物以免受涼。

更多三立新聞網報導

冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

診所拷貝X光片多收200元！病患怒轟「骨頭上有鑲金嗎」 醫師現身回應

丹丹漢堡大灣店「重新開幕」！網大讚店面風格：根本觀光景點

