快訊／雨彈開炸！4縣市大雨特報 一路下到明晨

4縣市大雨特報。（圖／氣象署）

雨彈開炸！中央氣象署今（20）日10時00分發布大雨特報，指出受到東北風影響，今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，影響時間為20日上午至21日晨。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣

氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署提及，明日強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

