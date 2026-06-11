快訊／雨彈開炸！9縣市大雨特報 一路下到晚上

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記者蔣季容／台北報導

中央氣象署今（11）日15時45分發布大雨特報。（圖／氣象署）

中央氣象署今（11）日15時45分發布大雨特報，指出鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，今日嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。影響時間為11日下午至11日晚上。

大雨特報：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

氣象署表示，今日鋒面逐漸北移至台灣，明日鋒面影響；台灣西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。

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