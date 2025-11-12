快訊／雨彈一早來襲！北北基大雨特報 16縣市吹8級強風

生活中心／許智超報導

熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中央氣象署今（13）日早上7時10分，針對北北基發布大雨特報，基隆北海岸、新北市地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

大雨地區：基隆市、台北市、新北市。影響時間：13日上午。

此外，由於熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，中央氣象署也針對16縣市發布陸上強風特報，13日晨至14日晚上多地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

中央氣象署說明，今日水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。離島天氣：澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。

