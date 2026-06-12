快訊／雨神夜襲！14縣市發布豪、大雨特報

長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。

三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言