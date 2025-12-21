快訊／雨神夜襲！3縣市大雨特報 一路下到明晨

記者蔣季容／台北報導

3縣市大雨特報。（圖／氣象署）

雨神來了！中央氣象署今（21）日17時55分發布大雨特報，指出受到東北風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，影響時間為21日下午至22日清晨。

大雨特報：基隆北海岸、宜蘭縣

氣象署提醒，明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

