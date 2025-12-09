快訊／雲林虎尾持刀砍人！男懷疑鄰居監控跟蹤…菜刀劈頭架頸挾持畫面曝

記者吳泊萱／雲林報導

雲林虎尾鎮發生砍人挾持案，王男（左）持刀砍傷鄰居陳男（右），又勒頸挾持對方。（圖／翻攝畫面）

雲林虎尾鎮發生驚悚砍人案，昨日（8日）上午11時許，一名43歲王姓男子因與鄰居陳男家有嫌隙，竟趁陳男開車返家途中，徒手將陳男拉下車後持菜刀揮砍頭部，並勒頸挾持，整個過程全被民眾拍下。警方獲報到場依現行犯逮捕王男，並依殺人未遂移送，檢察官認為王男有逃亡及反覆實施殺人、恐嚇之可能，已向法院聲押獲准。

王男坐在路中間攔路，趁鄰居陳男靠邊停車之際，上前砍人。（圖／翻攝畫面）

附近監視器拍下，昨日上午11時許，王男（43歲）故意搬椅子坐在巷子中間，攔住開小貨車正要回家的鄰居陳男，趁對方靠邊停車時，衝上前將陳男拉下車，持菜刀揮砍頭部，隨後又將人拉到路邊勒頸挾持，附近民眾見狀趕緊上前喝止，並報警處理。

陳男慘遭王男強拉下車，被砍傷頭部後，又遭持刀架頸挾持。（圖／翻攝畫面）

陳男被砍傷頭部滿臉血，又遭身型壯碩的王男挾持，毫無招架之力，只能不斷向對方喊話，要對方有話好好說，但王男就是不放人，幸好警方獲報後趕抵現場，火速制服王男。陳男經送醫診治，頭皮有5公分撕裂傷，幸好無生命危險。

警方獲報到場制伏王男，依殺人未遂等罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

陳男家屬透露，王男疑似精神狀況不穩定，時常有攻擊、吼叫行為，曾遭強制就醫，但出院後回到社區仍出現危險舉動，一家人曾向警方、里長、鎮長報案反映，但仍無法解決問題，直到昨日發生持刀傷人案，也讓一家人質疑政府單位互踢皮球。

雲林地檢署表示，該名王姓男子因懷疑遭陳男及其家人監控、跟蹤，雙方素有嫌隙，最終引發持刀傷人案。王男落網後經檢察官訊問，認為王男涉犯殺人未遂、強制、恐嚇等罪嫌，且王男曾恐嚇要對陳男家人不利，恐有逃亡及及反覆實施殺人、恐嚇之可能，已向法院聲押獲准。

雲林地檢署指出，王男涉犯殺人犯行是10年以上重罪，全案預計交由國民法官審理，至於王男是否罹患精神疾病等問題，後續將一併調查，以判斷其行為時有無精神障礙或心智缺陷而影響其行為能力。

