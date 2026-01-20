快訊／雷虎科向網紅求償1億 Cheap回應了！

財經中心／廖珪如報導

Cheap說自己為了敘事上挺雷虎科技，還把雷虎刻畫得很帥。（圖／翻攝Cheap粉專）

雷虎科技（8033）19 日對網紅 Cheap 提起刑事告訴並求償新台幣一億元，雷虎科技受惠我國國防採購，20日股價大漲。Cheap 今（20） 日在粉專上回應，「雷虎大動作說要告我『操縱股價』還求償一億元，我能操縱股價，我還在這邊發費（廢）文？」

「我影片唯一提到雷虎科技的地方，是稱讚他因為軍工題材股價大漲，還把雷虎畫得超帥！結果被稱讚的人說我『操縱股價』、『反對軍工國家隊』還要賠一億？我是怎麼操縱？『向上操縱』？」Cheap 在粉專寫下聲明，表示對於雷虎科技動輒以高額求償恫嚇自媒體言論自由深感遺憾。

廣告 廣告

【正式法律聲明】拒絕高額求償恫嚇：Cheap 律師函嚴正聲明查證屬實

Cheap在粉專寫下，律師說聲明稿要嚴肅點，請收起微笑，以下正式聲明稿：

據媒體報導，雷虎科技公司對本人提起刑事告訴並求償新臺幣一億元，然而本人對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。本人再次強調影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，並請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處

本人對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。

更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。

雷虎董座質疑「贊助商」背後意圖：求償旨在強化網路資訊查證責任

回顧此事件，雷虎董事長陳冠如向媒體指出，對網紅求償是希望能讓更多人重視資訊查證，同時讓台灣的網路環境更健康，那將是最大的正向影響，同時，雷虎也希望能查出該則影片的乾爹（贊助商）到底是何方神聖。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

每天領一千獎勵金 申請辦法曝光

熱門股／國防特別條例解密 採購帶飛16台股

熱門股／美光加持力積電避關稅？ 報告曝光

