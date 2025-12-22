快訊／電力異常！台中捷運全線暫停 預計20：46恢復

台中捷運今（22）日19時47分發生電力異常，全線暫停營運，預計20時46分恢復。（圖／@onlymyzio提供 Threads）





台中捷運今（22）日19時47分發生電力異常，全線暫停營運，預計20時46分恢復。

台中捷運全線暫停營運。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

有網友也在Threads上發文表示「台中捷運壞掉了，直接一堆人卡在捷運站」，並PO出影片，可以看到跑馬燈上的致歉告示和廣播通知，原PO接著在下方留言透露「（現場）出接駁車了」。

中捷指出，今（21）日19時23分台中捷運文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，造成雙向列車行駛延誤，中捷公司已緊急派員處理嘗試復電中，復電期間疑似旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，已緊急派員登車處理，預估處理時間1小時，趕時間旅客請改搭其他交通工具，受影響旅客於7天內可提供退費服務，相關新聞稿後續將發布於本公司官網。

