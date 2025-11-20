快訊／電玩鬼才小島秀夫罹患A流緊急取消金馬行 無緣與西島秀俊、張震合體

小島秀夫因罹患A流，緊急取消來台的金馬行程與大師講堂。翻攝IG＠hideo_kojima

原訂來台與西島秀俊合體走紅毯、並與張震一起頒獎的電玩鬼才小島秀夫，因罹患A流取消來台金馬行程，小島秀夫表示：「即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

其實他為了金馬大師講堂，才重看了要舉辦映後座談的《衝鋒飛車隊》，小島秀夫表示對金馬節目組與期待見面的粉絲們深感抱歉。並承諾：「未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」退票相關事項請見金馬官方網站。

​以下為金馬獎取消公告

小島秀夫先生因故無法來台出席金馬活動，原定11/21 (五) 舉辦之小島秀夫大師講堂活動取消。以下為來自小島秀夫先生的訊息

​大家好，我是小島秀夫。

​今天有一個令人遺憾的消息要告訴各位。

​原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。

​昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾。

這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。

​這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。

