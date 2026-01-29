快訊／電詐、人口販賣王國瓦解 緬北四大黑幫「明家」11人遭中國處決

國際中心／綜合報導

緬北惡名昭彰的詐騙集團、同時也是緬北四大黑幫之一的「明家」，去年遭中國判處死刑，根據中共官媒新華網今（29日）報導，明家11人已遭處決。

明家集團主案一審開庭。（圖／翻攝畫面）

報導指，浙江省溫州市中級人民法院在去年9月29日，以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

一審宣判後，明國平、明珍珍等被告提出上訴，但遭法院於去年11月駁回，維持原判。

明家犯罪集團從事電信詐騙，並以高薪誘騙民眾偷渡緬北「淘金」。（圖／翻攝自微博＠公安部刑偵局）

根據新華網今（29日）報導，浙江省溫州市中級人民法院收到最高法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。臨刑前，罪犯的近親進行了會見。

