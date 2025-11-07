快訊／震撼彈！戴資穎羽球世代正式劃下句點 本人親發聲：正式宣佈退役
台灣知名羽球選手戴資穎在今（7）日正式宣布退役，她說，「去年對我來說是深受打擊的1年」，不過因為別人沒有放棄我，所以她更不能放棄自己，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。
「我要在這裡正式宣佈退役」，戴資穎稍早發文宣布退役，也感謝大家這段時間的支持，其全文如下：
謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油
去年對我來說是深受打擊的一年…
回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。
因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…
當時的痛…和無能為力…
是我這輩子永遠都不會忘記的！
去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…
沒能在職業生涯裡有個完整的結局。
不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…
我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。
在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。
感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。
謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊
國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩
退役後還沒有規劃好要做什麼事情，
是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。
更多鏡週刊報導
戴資穎出手了！「4字箴言」送暖Andy 他感動：太適合現階段的我
女單F4好交情！暖心私訊內容曝光 陳雨菲大膽告白：戴資穎成就了今天的我
好熱！10月均溫27.4度 11平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責
道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。 金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
跳水》雙人決賽失誤... 全紅嬋「帶傷上場」哽咽曝心酸
大陸金牌奧運選手全紅嬋，與廣東省隊搭檔王偉瑩，在6日出戰第15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽。不過與首場的精彩表現不同，全紅嬋在最後一跳時不慎失誤，與搭檔僅獲得第5名。全紅嬋也紅著眼眶坦言「自己（實力）反正是比不過之前了」，但沒有比賽的日子她確實非常快樂，面對「不跳水會失去人氣」時，她也強調只要快樂就好，她能承擔這個代價。中時新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 8 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前