快訊／震撼彈！才認配合調查 日劇女王米倉涼子涉毒遭函送

記者林汝珊／台北報導

米倉涼子涉嫌違反日本《麻藥取締法》，遭相關單位函送檢方。（圖／翻攝自IG）

日劇女王米倉涼子近年憑藉《派遣女醫》系列紅遍亞洲，不料日前驚傳涉毒，日媒20日報導指出，米倉涼子因涉嫌違反日本《麻藥取締法》，已遭相關單位函送檢方，消息傳出震撼演藝圈。

根據《富士電視台》報導，米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人疑似涉及非法藥物，前往兩人住處進行搜索，並在現場查獲疑似藥物物品，經鑑定後確認為非法藥物。不過由於該名阿根廷籍男子已出境，麻藥取締部仍持續展開調查，不排除以「共同持有」方向立案偵辦。

米倉涼子日前也發表聲明，表示：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」解釋事件發生後，在與律師團研議下，為了維持調查的公正性與全面配合司法程序，選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息，針對調查進度，米倉涼子也表示：「雖然未來仍會持續配合，但就目前累積的合作程度來看，我認為現階段已告一段落。」如今案件已由東京地方檢察廳受理，是否正式起訴，檢方仍將進行審慎評估。

