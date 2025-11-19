快訊／震撼彈！邱澤、許瑋甯無預警宣布「下週辦婚禮」 時間地點曝光了

記者趙浩雲／台北報導

演藝圈的高顏值夫妻邱澤、許瑋甯因為演出《當男人戀愛時》相戀，並且在2021年宣布結婚，今年平安生下兒子，今（19）日無預警透露將舉辦婚宴，婚禮的日期曝光了。

許瑋甯、邱澤結婚四年，宣布要舉辦婚禮。（圖／翻攝自ＩＧ）

據了解，邱澤與許瑋甯將於11月28日在臺北文華東方酒店舉辦婚禮，感謝大家一直以來的關心與祝福，邱澤與許瑋甯將於11月28日於臺北文華東方酒店

舉辦婚宴，婚禮將以親友祝福為主軸，兩位新人敬邀媒體朋友蒞臨採訪共同分享這份喜悅，也感謝大家的祝福。

