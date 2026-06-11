快訊／震撼日本樂壇！「Def Tech」成員爆毒駕+家中藏大麻 判決結果曝光
日本經典音樂雙人組合「Def Tech」成員、現年45歲的Micro（本名西宮佑騎），因涉嫌持有乾燥大麻並施用安非他命與搖頭丸，遭控違反《麻藥取締法》等罪名。東京地方法院今（11日）正式做出宣判，主審法官室橋秀紀判處西宮有期徒刑2年，緩刑4年，並下令沒收先前扣押的所有大麻。
根據判決書與起訴內容指出，關東信越厚生局麻藥取締部今年2月2日，在西宮位於東京都澀谷區的住家中進行家宅搜索，當場查獲起出3.517公克的乾燥大麻並將其現行犯逮捕。調查隨後發現，西宮還曾在行經千葉縣境內的車內涉嫌攝取並施用了安非他命與搖頭丸等多種違法藥物。
在公開審理期間，西宮被告對於起訴書所載的犯罪事實供認不諱。他在接受被告詢問時吐露心聲表示，樂團在迎向成立20週年的過程中，面臨了連當年爆紅金曲《My Way》大熱時都不曾體驗過的極度忙碌狀態，因為自己無法承擔過度的社會期待與沉重壓力，才會一時軟弱，企圖利用工作空檔時間藉由藥物來放鬆身心。
特別令人唏噓的是，西宮遭到逮捕當下，距離Def Tech引領期盼的日本武道館演唱會僅僅剩下6天。西宮在庭上流露出無比懊悔的心情，坦言當時在車內看著武道館時頓時臉色發白，內心充滿了悲傷與悔恨，同時也鄭重向所有支持他的廣大歌迷與工作團隊致上歉意。他進一步透露，自己目前已經在接受藥物成癮的心理諮商，希望能早日克服依賴，再次將樂團的音樂帶給大眾。
「Def Tech」是由出生於東京的西宮與在美國夏威夷長大的Shen所組成，2005年曾憑藉出道同名專輯創下驚人的百萬銷售紀錄。針對此次染毒事件，檢方在審理時指出，被告與违法的毒品牽連極深，確實存在再度犯罪的可能性，因此具體求處2年有期徒刑；而辯護律師則極力爭取緩刑，最終法官裁定給予4年緩刑機會，讓這起震驚日本樂壇的毒品案暫時塵埃落定。
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