快訊／震碎冬夜！泰山公寓卡式爐氣爆 玻璃雨傾瀉街道 30歲男傷勢曝

社會中心／程正邦報導

隨著入冬低溫來襲，不少民眾喜歡在家煮火鍋取暖，然而使用瓦斯設備若稍有不慎，極易釀成無法挽回的憾事。新北市泰山區於今（23）日晚間傳出一起嚴重的卡式瓦斯爐氣爆意外。一聲如雷貫耳的爆炸巨響，不僅瞬間震碎了五樓住戶的玻璃窗，導致碎片如雨點般灑落街道，更造成一名正在操作設備的男青年肢體多處燙傷，驚悚場面讓附近鄰里心驚膽跳。

晚餐時段突發轟然巨響 泰林路公寓驚現玻璃殘骸

這起意外發生在今晚7時許，正值許多家庭準備晚餐的尖峰時段。位於泰山區泰林路二段的一處公寓五樓，毫無預警地傳出猛烈爆裂聲，威力之大讓周邊住戶皆感到房屋震動。目擊者指出，氣爆發生的瞬間，強大的衝擊波直接震毀了門窗玻璃，大量尖銳碎片從高空墜落，灑滿了下方的人行道與柏油路面，幸好當時路面無行人經過，否則後果不堪設想。

當地警方與消防局接獲多通民眾報案，隨即出動多輛消防車與救護車趕赴現場。救難人員抵達時，雖然現場並未見到明顯火煙，但空氣中仍瀰漫著淡淡的瓦斯味。為了防止二次災害，消防人員第一時間佈署水線戒備，並進入該棟公寓五樓展開救援。

30歲男子受困火場邊緣 肢體燙傷意識尚清

進入受災戶室內後，消防隊員發現一名5樓住戶年約30歲的男子受傷。據初步調查，該名男子當時疑似正在室內使用卡式瓦斯爐，卻在更換瓦斯罐或操作過程中發生氣爆意外。救護人員檢查傷勢時發現，男子四肢遭到氣爆瞬間的高溫燙傷，所幸神志尚清，隨即由救護車緊急送往鄰近的林口長庚醫院進行清創治療。

警消初步研判，現場無大面積起火痕跡，這顯示該意外屬於典型的「物理性氣爆」與局部閃火。目前現場已進行封鎖，詳細的氣爆原因究意是瓦斯罐安裝不當、爐具老舊毀損，亦或是密閉空間內瓦斯洩漏積聚所致，仍待鑑識人員進一步鑑定釐清。

