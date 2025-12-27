快訊／霸凌事件翻篇！賴瑞隆最新聲明曝光：兒子沒霸凌、雙方達3共識

記者洪正達／高雄報導

賴瑞隆透過團隊表示，經調查後兒子沒有霸凌，自己也與對方家長達成共識，期盼社會給予空間。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄立委、高雄市長參選人賴瑞隆日前因孩子在學校發生校園事件後，召開記者會公開向對方家長及社會大眾致歉引發軒然大波，稍早賴瑞隆透過群組回應，正式澄清該起事件與「霸凌」無關，並與對方家長達成3項共識，期盼社會大眾不要再標籤化任何人。

賴瑞隆透過競選團隊指出，針對日前校園事件引發的社會討論，已經與女童家人於12月20日依學校既有法定機制的基礎下，完成溝通並釐清事實，並依規定於26日簽署調解同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於27日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識，包含1、本衝突事件非霸凌案；2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；3．媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

廣告 廣告

賴也說，令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害；真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間，同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

更多三立新聞網報導

林岱樺力推「一纜二塔三黃金」世界級港灣計畫 打造高雄國際新地標

回到生涯起點！鳳山造勢7萬人力挺 許智傑：我是大家的全民市長

北捷慘案害4死！許智傑造勢收斂氣氛…感慨發聲：要更注重品德教育

回到政治生涯起點！民進黨立委許智傑「走自己的路」鳳山造勢爭取出線

