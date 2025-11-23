快訊／靈隱寺前自撞亡！19歲女騎車「台北→台中」…疑太累撞護欄墜溪亡

記者吳泊萱／台中報導

台中19歲女騎士疑因疲勞駕駛，在靈隱寺前自撞護欄墜溪喪命。（圖／翻攝畫面）

台中霧峰區發生死亡車禍，今日（23日）上午10時許，台北一名19歲鄭姓女子騎機車南下，行經霧峰靈隱寺前時，疑因疲勞駕駛，不慎自撞護欄摔落邊坡。警消獲報到場時，女子已意識不清，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因。

警方調查，鄭姓女子（19歲）是台北人，在北部讀大學，今日（23日）清晨騎機車南下。上午10時許，鄭女騎到台中霧峰區民生路，正在往霧峰市區方向行駛時，疑因疲勞駕駛在靈隱寺前自撞護欄，猛烈撞擊導致鄭女摔落邊坡，墜入北坑溪。

消防隊獲報到場時，鄭女已出現瞳孔不等大症狀，意識不清，經送往亞大附醫搶救後，於下午2時30分許宣告不治，目前案件已報請檢方相驗，詳細肇事原因及酒測值仍有待後續檢測釐清。

