快訊／青森又地震！規模6.4 最大震度4級 恐有潮位變化





日本青森縣昨晚強震過後，再度發生有感地震，青森外海在當地時間今（9）天上午6點52分，發生規模6.4地震，最大震度4級，當局警告這次地震，可能會引起潮位變化，但不用擔心造成損失。

日本青森縣東方外海今（9日）清晨再度發生地震，當地時間6時52分（台灣時間5時52分）觀測到規模6.4、深度10公里的極淺層地震，被判定為前一日晚間強震後的餘震。青森縣及岩手縣部分地區出現震度4的搖晃。

在此之前，青森縣東方外海於8日23時15分（台灣時間22時15分）發生規模7.5地震，震源深度50公里，青森縣八戶市測得最大震度6強。這起深夜強震造成部分建物毀損、道路受損與停電情形，並引發海嘯警報，所幸警報後續已解除。

廣告 廣告

日本氣象廳表示，強震後餘震活動頻繁，提醒民眾保持警覺，特別是沿岸、低窪及建築物老舊地區須注意避難資訊。相關單位持續掌握災情，日本多地在昨夜也出現火災通報，當局正在確認是否與地震有關。

更多東森新聞報導

慎入！「越南屠夫」砍頭煮屍 身分竟是公務員

日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報

「越南屠夫」砍頭煮屍 恐怖犯案過程曝光！

