快訊／青森近海7.6強震！氣象署發布海嘯警報

[Newtalk新聞] 今（8）日東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多。中央氣象署指出，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有機會發生局部大雨，桃、竹及花蓮地區亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，今晨平地最低溫為花蓮鳳林11.4度。 溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；預測北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區會更低，中南部日夜溫差較大。 離島天氣方面，澎湖多雲時晴，20至23度，金門晴時多雲，17至23度，馬祖晴時多雲，16至19度。空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。 週二東北季風影響，北台灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高。台灣各地及澎湖、金門低溫約在16至20度，馬祖15度；高溫方面北部、東半部及澎湖22至26度，中南部2

