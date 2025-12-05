快訊／靜待關鍵通膨數據！美股主指小幅開高

財經中心／黃依婷報導

美國股市小幅開高，投資人靜待關鍵通膨數據出爐。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美國股市今（5）日小幅開高，投資人靜待關鍵通膨數據出爐，這將成為聯準會（Fed）今年最後一次利率決策前的重要參考依據。道瓊工業指數開盤微升0.1%，標普500與那斯達克綜合指數各上揚0.3%。三大指數前一交易日震盪整理，漲跌互見，目前道瓊與標普500距離歷史新高僅約1%，那斯達克則距離刷新紀錄約2%。

美股5日開盤，道瓊工業指數上漲85.66點或0.18%，至47,936.60點；標準普爾500指數上漲18.98點或0.28%，至6,876.10點。

那斯達克指數上漲103.11點或0.44%，至23,608.24點；費城半導體指數上漲136.66點或1.89%，至7,352.63點。

