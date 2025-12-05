快訊／靜待PCE數據！美股四大指數回落 台積電ADR續漲1.39%

財經中心／程正邦報導

靜待PCE數據！美股開紅盤，盤中四大指數回落。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

美國股市主要指數在週五（5 日）開盤走揚，特別是科技股表現亮眼，不過投資人普遍縮手觀望，靜待聯準會（Fed）偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數公布，盤中回落，漲幅所小。市場普遍預期，Fed 下週將宣布降息一碼，使市場情緒維持相對穩定。

午盤漲幅回落！投資人靜待「最重要通膨數據」

截至臺北時間6日凌晨 1 時，主要指數如下：

那斯達克綜合指數： 上漲 17.69 點，漲幅約 0.08%，暫報 23,522.83 點。

費城半導體指數： 表現最為強勁，上漲 86.14 點，漲幅約 1.19%，暫報 7,302.11 點。

道瓊工業指數： 上漲 43.27 點，漲幅約 0.09%，暫報 47,894.21 點。

標普 500 指數： 上漲 6.93 點，漲幅約 0.10%，暫報 6,864.05 點。

廣告 廣告

Netflix宣布以現金加股方式收購華納兄弟探索公司，股價不漲反而大跌。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

關鍵焦點：PCE 數據與降息預期

今日市場核心焦點在於即將公布的美國 9 月個人消費支出物價指數（PCE）與核心 PCE 數據。經濟學家普遍預計，核心 PCE 月增率將連續第三個月維持在 0.2%，年增率則略低於 3%。

雖然通膨仍具「黏性」，但市場普遍認為數據不足以阻止 Fed 在 12 月的降息行動。然而，若數據顯示通膨壓力未明顯降溫，恐影響 Fed 主席鮑爾在會後記者會中的措辭。瑞士百達資產管理銀行策略師 Wolf von Rotberg 警告，若鮑爾強調通膨風險，市場可能重新定價 2026 年的利率預期，推升長天期殖利率並壓抑股市估值。

公債市場方面，10 年期美債殖利率在盤中微幅下挫至 4.1%，不過本週整體表現疲弱，恐創下自 6 月以來最差的單週跌勢。

科技股領漲，台積電ADR盤中續漲1.39%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

個股動態：Netflix 巨額併購震驚市場 Meta 簽訂 AI 授權

在個股消息面上，科技巨頭出現巨大分歧：

Netflix（NFLX-US）： 早盤股價大跌 4.26%，盤中股價仍跌 2.80%，暫報 100.33 美元。主要因公司宣布已同意以現金加股票方式，收購華納兄弟探索公司（WBD-US）的影視與串流資產，交易估值約 720 億美元。這筆交易規模龐大，Netflix 正籌組 590 億美元的大額過渡性融資以支撐併購案。

Meta（META-US）： 盤中股價上漲 1.11%，暫報 668.89 美元。據《Axios》報導，Meta 宣布已與《USA Today》、《CNN》、《福斯新聞》等多家新聞機構達成商業性人工智慧（AI）資料授權協議，允許 Meta 在其 AI 聊天工具中即時存取新聞內容，以回答時事相關查詢。

半導體與台積電： 受到輝達供應商鴻海銷售表現亮眼及中國 AI 晶片廠摩爾線程掛牌首日大漲的激勵，半導體類股氛圍良好。台積電 ADR 股價上漲 1.39%，至每股 297.02 美元。

鉅亨買基金表示，AI浪潮正帶動企業獲利與生產力長期提升，美股成長動能可期。建議透過追蹤S&P500、NASDAQ100等指數型基金穩健參與市場，不僅反映美國經濟結構，也具備「汰弱留強」機制，是掌握AI經濟紅利的有效配置方式。（示意圖／PIXABAY）

更多三立新聞網報導

「助理費除罪化」國會炸鍋 王義川：恐變「零助理」免稅賺600萬

墨鏡反射出愛意！Joeman新女友起底 29歲美妝網紅分帳鬧翻前度

從「種草神器」到詐騙溫床！一文看懂小紅書爭議 真正被禁原因曝光

不如出國買！川普取消小額包裹免稅 女訂護膚品竟被課2萬天價關稅

