快訊／非常寒冷燈號亮了！14縣市低溫特報 要凍到這時候

還沒冷完！中央氣象署持續在今（22）天10:47發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團影響，今(22)日至明(23日)上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗、臺中、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

中央氣象署持續在今（22）天10:47發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

