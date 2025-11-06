快訊／非洲豬瘟中市府懲處出爐！ 農業、環保局長與動保處長拔官

台中市農業局長張敬昌。（圖／報系資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，造成全台豬肉產業受創，而台中市政府提出的專案報告遭批，僅懲處假日去清消的農業局約僱人員，以及未確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，不過副市長指全部的懲處名單尚未公布，不只有2名基層人員。而今（6）日稍早中市府宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良即日起免去局長及機關首長職務。

台中市政府中午宣布，張敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。而林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

廣告 廣告

市府表示，將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。「其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。」

市府指出，環保局長將由前台北市環保局長吳盛忠接任。吳盛忠歷任台北市環保局長、行政院環保署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。

農業局長由現任市府參事李逸安代理，曾任台中市政府經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團