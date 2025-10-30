快訊／非洲豬瘟案例場「2度清消仍驗出病毒！」國防部化學兵出動
記者柯美儀／台北報導
非洲豬瘟中央災害應變中心於今（30）日下午召開第42次會議，非洲豬瘟疫調進展，動物防疫組組長林念農表示，台中「案例場」經兩次清消後，仍在2處檢出非洲豬瘟病毒陽性反應；至於22處關聯場檢驗結果均為陰性，另有5場仍在檢驗中。指揮官農業部陳駿季部長指出，病毒核酸殘留代表風險仍存在，必須高度警戒，避免污染擴散至其他地區；為強化防疫，已請國防部化學兵支援協助。
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
恐龍國際研討會召開！陸科學家預測：恐龍「復活」有望實現
大陸28日於上海舉行為期4天的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會，20多位全球頂尖古生物學家共同探討古生物學的突破方向與未來圖景。關於恐龍「復活」成為現場採訪焦點。中國科學院院士徐星表示，隨著現代生物技術的進步，未來有可能「製造」出活著的恐龍，儘管這些恐龍可能與古代的版本存在一些差異，但在外觀和行為上可能相似。中天新聞網 ・ 2 小時前
黃鐙輝談家庭和樂「吵架就給錢！」 蔡淑臻冷漠對「女兒」先認不溫柔
代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，今（28）日在台盛大首映。黃鐙輝無論在片場或宣傳時，都扮演著「暖男」角色，不時說笑話逗大家開心。他也分享家庭和樂秘訣：「這部電影會告訴你，不要自以為的對別人好，有時候可能是一種情勒反而會傷害人。」語畢又不改幽默本色補充：「有話就直球對決！吵自由時報 ・ 1 天前
金馬62評審團曝光！「台灣新電影褓姆」廖慶松領軍林嘉欣、黃信堯坐鎮
金馬執委會今日（10/28）公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。廖慶松從事剪輯工作超過五十年，1978年首度擔任剪輯指導作品《汪洋中的一條船》即獲金馬獎最佳劇情片肯定。八〇年代開始與台灣新電影健將侯孝賢、楊德昌、萬仁等密切合作，有「台灣新電影褓姆」之譽。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金士傑、黃秋生坐旁邊 黃鐙輝金馬入圍超佛系：不敢遐想
電影《左撇子女孩》今（28）日舉行首映記者會。導演鄒時擎率主演蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、趙心妍、張允曦（小8）與林嫣齊聚亮相。入圍本屆金馬男配角獎的黃鐙輝除了該片，也有演出舒淇執導的電影《女孩》，２部片更在同天上映。黃鐙輝笑說：「幾年前《美國女孩》與《金錢男孩》都有入圍金馬，我也都有演，所以以後什麼男孩、女孩電影可以都來找我，我是『入圍吉祥物』！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬
為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。鏡報 ・ 9 小時前
WirForce2025表演與舞台活動搶先看，11月13日至16日台北花博登場
WirForce 2025秉持為玩家服務的精神，不斷聆聽社群的聲音，從玩家視角出發挖掘最有趣的玩法，力求打造最貼近玩家的遊戲盛會。今年一如既往為遊戲愛好者帶來大量豐富的內容，以更高密度的表演與全新活動，於11月13日至16日在花博園區打造滿足玩家全方位娛樂的專屬遊樂場！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 22 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 10 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 4 小時前