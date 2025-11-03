快訊／非洲豬瘟案 豬農父子涉登載不實羈押禁見！
台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，中央與地方聯手疫調過程中發現，化製三聯單資料出現不一致情形，進一步追查發現，疑似有豬農以廚餘舊照上傳系統，企圖規避稽查。
台中地檢署昨（3）日傳喚涉案的陳姓豬農父子及台中市養豬協會兩名司機到案說明，訊後認定陳姓父子涉犯行使業務登載不實文書罪嫌重大，今（4）日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，其餘兩人則請回。
台中地檢署指出，本案為梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性後展開偵辦。昨日下午持搜索票前往陳姓父子與台中市養豬協會陳姓、蘇姓司機的住所及相關地點共4處執行搜索，並將4人帶回說明。
經檢方偵訊後，認定養豬場陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪嫌重大，且有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查與審判程序，檢方向法院聲請羈押禁見並獲准。至於另外兩名司機，經訊後暫予請回。
台中地檢署強調，非洲豬瘟防疫涉及公共衛生及農牧業穩定，攸關國家整體安全，檢方將持續與中央及地方檢疫機關、司法警察及相關單位密切合作，依法縝密蒐證，儘速釐清案情全貌，防杜疫情擴散，維護社會公共利益與農業安全。
「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
