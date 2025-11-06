快訊／非洲豬瘟防疫一團亂！中市環保局長、農業局長遭拔官…即日起免職

記者吳泊萱／台中報導

台中爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫工作接連出包，引發外界抨擊。（圖／資料照）

台中爆發非洲豬瘟疫情，引發全台關注，但台中市府後續疫調及防疫環節接連出包，也引發外界抨擊。稍早前台中市府發布聲明，農業局長張敬昌及環保局長陳宏益因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即（6）日起免去兩位局長職務。

另外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

台中市府強調，其餘涉有疏失人員均已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。市府也將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。



