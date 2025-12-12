快訊／非科技股殺出重圍 美股開盤「它」一度飆漲12%

財經中心／倪譽瑋報導

知名國際服飾品牌lululemon財報揭曉，營收與獲利皆優於預期。（圖／翻攝自lululemon Taiwan臉書）

幾天前美國聯準會（Fed）已祭出降息一碼，不過因為AI科技的疑慮持續延燒，上個交易日大盤呈現漲跌互見。聚焦到個股，博通（Broadcom）財報出爐，營收與獲利雙創新高，但對AI產品展望不明；還有非科技股的lululemon財報，同樣是雙雙優於預期，但兩家的走勢不同，今（12）日美股開盤，博通暫走跌、lululemon一度上漲超過12%。

先前科技大廠甲骨文財報出爐，總營收、雲端收入皆未達市場預期，在AI設施資本支出卻還提高了，壓抑整體AI題材情緒。不過還是有些消息值得留意，例如蘋果與遊戲公司Epic Games的官司，Epic在遊戲中加入繞過App Store的付費管道，該遊戲就被蘋果強制下架，最新官司顯示，法院認為蘋果完全禁止外部支付管道太嚴苛。

廣告 廣告

另外，晶片設計巨頭之一的博通公布2025會計年度第四季財報，營收180.2億美元，遠超市場預期174.9億美元、每股盈餘（EPS）則是1.95美元，也超越預期的1.86美元，各方面成績亮眼。然而，執行長透露，已積壓價值730億美元的AI產品訂單，因為這方面，總利潤正在收窄，不方便做2026 AI收入預測。

在非科技股方面，衣服品牌Lululemon也公布第三季度財報，營收達26億美元，超過市場預期的24.8億美元、每股盈餘則是2.59美元，也超越預期的2.25美元。公司也預告，執行長Calvin McDonald明年將卸任，正在尋找新的繼任者，他本人則說，Lululemon在美國市場的業績有成效。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲128.19點或0.26%、標普500指數下跌8.44點或0.12%、那斯達克綜合指數下跌84.68點或0.36%、費城半導體指數下跌127.01點或1.71%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲1.03美元或0.57%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.56美元或0.20%。另外，博通（AVGO）下跌31.42美元或7.73%、Lululemon（LULU）上漲22.98美元或12.29%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃

分遺產注意！一簽字秒出局 律師曝4要點：小心一毛都拿不到

台灣海峽突現「黑色巨牆」 眾人驚：中國被隔開了

超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好

