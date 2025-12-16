快訊／非農就業數據來了 美股開盤馬斯克恐打「身價保衛戰」？

財經中心／倪譽瑋報導

受益於持有的特斯拉12％股份、SpaceX（未上市僅估值）等資產，15日馬斯克成為全球淨資產破6000億美元第一人。（圖／翻攝自馬斯克IG）

美國重要經濟資訊「11月非農就業人口」出爐，高於市場預期，但10月失業率缺失、11月則和9月相比提升。個股方面，15日特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）淨資產正式突破6000億美元，創下人類史上第一個達此身價者，特斯拉股價走勢，對於他的紀錄有一定影響。今（16）日美股開盤，特斯拉暫時走跌。

美國勞工統計局（BLS）16日公布11月非農就業數據，非農就業人數增加6.4萬人，高於市場預期的4.5萬人；但11月失業率稍稍上升到4.6％，和9月的4.4％相比有所提高。10月就業數據受美國政府停擺影響，暫未有正式結果。

另外，上個交易日特斯拉以上漲作收，《富比世（Forbes）》統計，馬斯克受益於他持有的特斯拉12％股份，市場傳出旗下SpaceX可能以約8000億美元的估值進行IPO，他目前持有該公司42％股份，假如以此估值計算，SpaceX有望替馬斯克增加約1680億美元身價，配合其他資產、財富一路突破6000億美元。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌117.78點或0.24%、標普500指數下跌22.97點或0.34%、那斯達克綜合指數下跌59.34點或0.26%、費城半導體指數下跌18.37點或0.26%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.80美元或0.45%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.80美元或0.66%。另外，特斯拉（TSLA）下跌8.07美元或1.70%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

