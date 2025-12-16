快訊／非農就業添變數！特斯拉逆勢翻紅 馬斯克穩坐全球首富

財經中心／程正邦報導

非農就業添變數！美股主要指數小幅走低。(圖/翻攝Yahoo!股市)

美國勞工統計局（BLS）16日公布最新 2025年11月非農就業報告，新增就業人數 64,000人，高於經濟學家預期，但失業率攀升至 4.6%，顯示就業市場仍趨疲弱。消息一出，美股主要指數盤中出現震盪走勢，特斯拉（TSLA）股價承壓下跌，同時市場開始重新評估聯準會（Fed）貨幣政策趨勢，以及經濟成長與降息預期。

就業市場韌性超預期 失業率微升引關注

根據 BLS 數據，11月份非農就業人數大幅增加6.4萬人，遠超市場先前預期的4.5萬人增幅，顯示美國就業市場的韌性依然強勁。然而，數據中亦有令人關注的訊號：11月失業率從9月的4.4%上升至4.6%，暗示部分勞動力市場壓力正在浮現。

廣告 廣告

值得注意的是，由於上月受到美國政府停擺等因素干擾，10月就業數據仍未有正式結果公布，使市場在評估就業趨勢時缺乏關鍵參考點。就業數據的超預期表現，可能為市場帶來一線「通膨未歇」的憂慮，部分投資人擔心 Fed 或需維持更長時間的緊縮政策，從而對風險資產造成壓力。

非農就業添變數！科技股承壓，特斯拉逆勢翻紅，馬斯克穩坐首富。(圖/翻攝Yahoo!股市)

個股焦點：特斯拉逆勢翻紅，馬斯克穩坐全球首富

在前一個交易日（15日），受惠於特斯拉股價上漲，以及市場傳出旗下航太科技公司 SpaceX 有望以高達約8000億美元的估值進行首次公開募股（IPO）的利多消息，《富比世（Forbes）》統計顯示，馬斯克的淨資產正式突破6000億美元大關，成為史上第一位達到此身價的人類。

不過，這項驚人紀錄在今日開盤面臨波動。馬斯克約12%的特斯拉持股，以及他高達42%的 SpaceX 股份（據傳聞若以8000億美元估值計算，可為其增加約1680億美元身價），使得其財富淨值對股價變動極為敏感。

截至發稿時間（17日台灣凌晨近1時），特斯拉股價在平盤震盪，原本開盤跌幅達到1.70%，明顯領跌大型科技股，不過盤中反彈翻紅，小漲0.33美元或0.07%，未對馬斯克的淨資產構成直接壓力。

指標美股蘋果（AAPL）同時下跌1.40美元或0.51%，輝達（NVDA）也下跌0.14美元或0.08%，台積電ADR則跌2.90美元或1.01%，顯示科技權重股普遍承壓。

輝達宣布收購SchedMD，強化開源AI布局，今天股價仍平盤震盪。(圖/翻攝Yahoo!股市)

大盤指數：科技權重股承壓，指數齊步小幅下挫

在非農數據的影響下，加上明星科技股走軟，美股主要指數在盤中時段全面走跌，但跌幅相對溫和。道瓊工業指數下跌235點，跌幅為0.49%；標普500指數下跌36.08點，跌幅為0.53%；那斯達克綜合指數下跌81.41點，跌幅為0.35%。連同科技股高度相關的費城半導體指數也下跌66.08點，跌幅0.95%，反映出市場在經濟數據公佈後，風險偏好略有收斂。後續市場焦點將轉向 Fed 對於此輪就業數據的反應，以及主要科技股在收盤前的表現。

更多三立新聞網報導

高虹安貪污無罪理由掀法界巨浪 王義川為「這事」拍桌尬藍議員

金融科技出擊！中信銀行捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」 加速偵辦效率

美中人形機器人對決！特斯拉Optimus遞水摔 中國「眾擎 T800」踹飛老闆

戰火延燒泰國灣！泰柬衝突背後的「反共大棋」 鷹爸：清剿中資詐騙園區

